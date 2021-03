Als de oud-verkenners met deze flauwekul wegkomen is onze democratie ziek

Coronavirus LIVE | Biden: 90 procent volwassen Amerikanen kan binnen 3 weken coronaprik krijgen

21:29 Binnen drie weken komt 90 procent van alle volwassen Amerikanen in aanmerking voor een coronavaccinatie, kondigde de Amerikaanse president Biden aan. Hij zei eerder al dat op 30 april, als hij 100 dagen regeert, 200 miljoen Amerikanen moeten zijn ingeënt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.