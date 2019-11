Als docenten een maand thuisblijven, is dat geld er snel genoeg

Als ze allemaal helemaal zouden stoppen met werken. Een week, een maand, net zolang tot het kabinet belooft om structureel meer geld in het onderwijs te pompen.



Als ze allemaal eens thuis zouden blijven, dan zou dat geld er snel genoeg zijn. Een Malieveld vol trekkers is indrukwekkend, maar een land vol wanhopige ouders die hun schoolgaande kinderen nergens kwijt kunnen, is nog indrukwekkender. Eén stakingsdag is nog wel te regelen. Papa neemt ook een vrije dag, of opa en oma passen op. Maar een maand lang geen school? Heel het raderwerk zal stilstaan.



Misschien komen we dan eindelijk uit deze impasse. Deze eindeloze tijd van pappen en nathouden, van halfslachtige convenanten over eenmalige bijdragen, geld dat bij lange na niet genoeg is om de problemen in het onderwijs ook maar enigszins op te lossen.



Het kabinet loopt het dun door de broek wanneer er een agrariër op een Massey Ferguson zijn ongenoegen komt uiten, of wanneer Maxime Verhagen de graafmachines naar Den Haag dirigeert omdat hij boos is op het beleid dat hij zelf jaren geleden heeft vormgegeven. Maar de docenten protesteren en staken al zo lang, en nog worden ze zoetgehouden met doekjes tegen het bloeden. Doekjes waar de AOb, de Algemene Onderwijsbond, eerst nog mee akkoord gaat ook.