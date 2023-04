Als Henry ’s ochtends achter zijn huis gerommel hoort, grijpt hij een keukenmes en steekt Ridouan neer

Nadat hooligans de regenboog­vlag van de muur rukten, verstopten tieners hun identiteit weer onder hun jas

Ze hadden het nog nooit meegemaakt. Hun COC-pand in Eindhoven was altijd een veilige haven geweest. Tot zaterdagavond voor de ogen van jonge tieners een groep mannen de regenboogvlag van de buitenmuur rukte en een vrijwilliger een klap kreeg. ,,Hun veilige plek is bedreigd.”