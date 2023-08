Als het Bontenbal niet lukt om het CDA een machtsfactor te laten worden, is de partij politiek bankroet

Bestelbus op diesel mag straks niet meer het centrum in: onderne­mers niet goed op de hoogte van gevolgen

Niet meer als bedrijf met je vrachtauto of bestelbus die op diesel rijdt de binnensteden in. Ondernemers zijn nog niet goed op de hoogte van de gevolgen van de maatregel die over ruim twee jaar ingaat, blijkt uit een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk. ,,En dat terwijl er zoveel bij komt kijken.”