Merel Hogendoorn (29) is sinds haar geboorte allergisch voor melk, eieren, noten en pinda’s. Dat heeft niet alleen impact op haar eigen leven, ze is ook afhankelijk van haar omgeving en correcte informatie op etiketten van voedselproducten. ‘Het blijft altijd spannend als ik buiten de deur eet.’

Merel eet nooit iets waarvan ze niet zeker weet wat erin zit. En ze heeft standaard een epipen en noodmedicatie bij zich. Die heeft ze ook enkele keren moeten gebruiken. Ze belandde op de huisartsenpost, maar het was gelukkig nooit levensbedreigend.

,,Ik krijg een prikkelend gevoel in mijn mond, mijn lippen zwellen op, en ik krijg jeuk of galbulten’’, vertelt de Utrechtse. ,,In het ernstigste geval word ik ook misselijk benauwd. Als ik iets verkeerd eet, merk ik dat binnen een halve minuut. Dat is wel fijn, want dan weet ik dat ik niet verder moet eten en blijft de schade beperkt.’’

Over het hoofd

Een paar keer per jaar heeft ze wel een allergische reactie, bijvoorbeeld in een restaurant of omdat ze iets over het hoofd zag. Begin dit jaar ging het ook mis. Merel kreeg een heftige allergische reactie na het eten van een wrap in de bedrijfskantine. Op het etiket stond dat er geen risico was. Ze werd weer benauwd en heeft thuis de epipen gebruikt.

Het lastige van een voedselallergie is dat ze afhankelijk is van haar omgeving. Als ze uit eten gaat, vraagt ze altijd om rekening te houden met haar allergie. Ze merkt dat restaurants vaker melden dat ze in de keuken ook noten en pinda’s gebruiken en dat ze het nooit honderd procent kunnen garanderen. ,,Met zo’n boodschap kan ik niet veel. Ik zeg altijd: dat is dan voor eigen risico’’, zegt Merel.

,,Als ik buiten de deur eet, is dat altijd spannend. Ik neem overal mijn eigen lunchpakket mee. Of ik overleg van tevoren. Ik moet mensen kunnen vertrouwen. Ik weet zelf bijvoorbeeld ook hoe ingewikkeld het is om te koken voor iemand die geen gluten mag.’’

Vetgedruk

Op producten controleert ze altijd de ingrediënten op etiketten. Over het algemeen is de informatie beter en duidelijker geworden, vindt Merel. Waarschuwingen staan vaak vetgedrukt en in hoofdletters.

Volledig scherm Merel Hogendoorn leert leven met haar voedselallergie © Marnix Schmidt

,,Maar met een zin als ‘kan sporen van … bevatten’ kan ik niks. Dat is meer dat een standaard boodschap van de fabrikant, misschien om zich in te dekken, dan dat het daadwerkelijk een risico is. Ik negeer die waarschuwing meestal, want ik weet niet wat het voor mij betekent. Meestal gaat het ook goed.’’

Als Merel toch een onverwachte allergische reactie krijgt door onjuiste informatie op het etiket, meldt ze dat wel altijd, zoals bij de wrap. ,,Ik probeer altijd te achterhalen wat de bron van de allergische reactie is. Ik wil uitsluiten dat er een nieuwe allergie bij is gekomen.’’

