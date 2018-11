Wybren van Haga, Tweede Kamerlid voor de VVD, zat bij Pauw aan tafel. Omdat ook hij, geheel in lijn van de VVD, een proefballonnetje wilde oplaten. Eentje waarbij je gratis en voor niks visioenen van koloniaal bewind kreeg. Van Haga wil namelijk dat er meer geld gaat naar geboortebeperking in Afrika. Hij is namelijk van mening dat het daar allemaal mee begint: éérst het aantal kinderen per huishouden terugschroeven, dán inenten, en dan maar eens gaan denken aan schoon drinkwater of onderwijs.



Terwijl jarenlange wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een andere volgorde veel succesvoller is. Kijk maar naar ons eigen land. De gezondheidszorg verbeteren en vrouwen meer kansen en onderwijs geven, is een soort natuurlijke anticonceptie. Als er voor een vrouw ineens meer opties zijn dan onderdrukt worden door je man en kinderen werpen, komen er vanzelf minder kinderen. Want dan gaan vrouwen een opleiding volgen en geld verdienen. En als je de gezondheidszorg verbetert hoeven vrouwen ook geen tien kinderen te baren, waarvan er dan zeven vroegtijdig overlijden.