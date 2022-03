Als je dit als makelaar zegt, ben je echt een ongelooflijke trut

UPDATE/video Drukke wegen door sneeuw in midden en oosten, dun laagje blijft liggen

In het midden en oosten van ons land is deze ochtend al een dun laagje sneeuw gevallen. Vooral op grasvelden en auto’s is het al te zien. De sneeuwbuien hebben ook voor veel overlast gezorgd op de wegen, aldus de ANWB. Het is nog maar het begin: het KNMI heeft voor vanmiddag code geel voor sneeuw en gladheid afgekondigd voor nagenoeg het hele land.

9:29