'Als opvang gratis is, heeft lerarenstaking geen effect'

Tijdens de vorige lerarenstaking - op 5 oktober - ving Bimbola (negen vestigingen voor buitenschoolse opvang in Rotterdam) haar klantjes gratis op onder schooltijd. Uit coulance, zo blikt manager Kika Kruijf terug. ,,Maar wij wisten toen niet dat de scholen nóg een dag dicht zouden blijven. Het is voor ons niet haalbaar om opnieuw gratis opvang te bieden aan honderden kinderen.''



En dus moeten ouders vandaag in de buidel tasten als ze zelf geen vrij kunnen krijgen. ,,Deze stakingsdag kost hen al snel 50 euro extra per kind, dus wij verwachten minder drukte op de opvang dan vorige keer. Ik denk dat een derde van de ouders zelf een oplossing zoekt.''



Kiddoozz (20 bso-vestigingen in de regio Rijnmond) is bewust niet gratis tijdens de staking. ,,Om solidair te zijn met de leraren. Want als wij kosteloos werken, is het effect van hun staking weg'', zegt regiomanager José van Bijsterveld. Veel ouders zijn door de werkonderbreking dus gedwongen geld uit te geven aan de opvang.



,,Ik merk dat ouders dit keer ook meer moeite hebben om zelf opvang te verzorgen. Het is een heel drukke periode, waarin het lastig is om vrij te krijgen. Daarom zijn wij extra uren open en werkt ons personeel een dubbele dienst.'' Deze stakingsdag kost ouders al snel 50 euro extra per kind