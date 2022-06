Als we allemaal zo denken als de buurman en zijn moeder dan zijn we opgegeven

Personeelstekort Aandeelhou­ders Schiphol ‘overvallen’ door chaos in meivakan­tie

De grootaandeelhouders van Schiphol zijn overvallen door de chaos die tijdens de meivakantie ontstond door personeelsgebrek. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 12 april is er niet over gerept. Elf dagen later ging het mis.

3:00