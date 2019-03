Als ziekte opeens een strijd is, verlies je die dus

Het leven speelt soms morbide spelletjes om te laten zien hoe kwetsbaar het is. In dezelfde week dat mijn kindje werd geboren, werd ik gebeld door een van mijn liefste collega’s. Er zit kanker in haar lijf, op verschillende plekken. Waar mijn jaar in het teken staat van flesjes en luiers, zullen haar dagen bestaan uit operaties en bestralingen - vol onzekerheid, angst, liefde en pijn. Ik hoop dat we het een beetje samen kunnen doen. Dat zij zich oplaadt aan het nieuwe leven in mijn huis en ik dankzij haar blijf zien wat werkelijk prioriteit heeft. Ik stuur haar foto’s van eerste glimlachjes. Ze stuurt mij verhalen over haar kamergenoten in het ziekenhuis. We doen het zonder handleiding.