Altijd al willen weten wat er in een babyhoofdje speelt? Universiteit geeft bijzonder inkijkje

Snel wikkelt onderzoeker Femke Everaarts (32) een meetlint om het hoofd van de 8 maanden oude baby Ziya heen. Hij zit in een kinderstoel in een onderzoekskamer van het KinderKennisCentrum in het UMC Utrecht en is gefascineerd door de felgekleurde plastic rups die hij heeft gekregen. Hij rammelt ermee in de lucht, kirt het uit en laat met een enorme glimlach zijn tandvlees zien.