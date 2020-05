Altijd die scheve gezichten als je niet op een verjaardag komt

Vraag: Mijn man en ik moeten in juni of september met vakantie, want in juli en augustus hebben collega’s met kinderen voorrang. Uitgerekend in die maanden is bijna de hele familie jarig. Aanwezigheid verplicht op straffe van scheve gezichten. Dit jaar missen we de verjaardag van een nichtje in de peuterleeftijd omdat we op reis gaan *. De familie vindt dat egoïstisch van ons. Wat nu?