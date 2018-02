'Altijd is die onbekende donorheld aan mijn zijde'

Tijdens het debat hoorde ik senatoren zeggen dat er mensen zijn die daar niet over kunnen of willen nadenken. Volgens mij moet je in het leven vaker nadenken over zaken waar je liever niet over nadenkt. Onze kinderen moeten nadenken over de school waar ze naartoe gaan en over hun vervolgopleiding. Daar hebben ze over het algemeen geen zin in. Als je een hypotheek afsluit en/of een overlijdensrisicoverzekering, denk je eigenlijk ook na over de dood.



Een senator die een gesprekje met zijn Chinese kapper aanhaalde, sloeg de plank volledig mis. De kapper snapte er niets van, wist niet waar het over ging en waar hij eventueel zijn keuze moest opgeven. DigiD kende hij niet, overheidspost gooide hij altijd weg. Als je zo wilt aangeven dat er mensen zijn die moeite hebben met het vastleggen van hun keuze, geef je, denk ik, een verkeerd voorbeeld.



Vaak wordt geroepen dat het de vraag is of de nieuwe wet meer donoren oplevert. Uiteraard, een absolute garantie is er niet. Maar als we de grafiek bekijken die toont hoe andere landen het doen, is het volgens mij zeer aannemelijk dat het aantal donoren stijgt.