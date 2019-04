Amateurspeurder in zaak Willeke Dost gearresteerd voor opruiing

Willeke Dost verdween in januari 1992. Ze was toen vijftien jaar oud. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Zij woonde indertijd bij een pleeggezin in het Drentse Koekange, vlakbij Meppel. In het weiland achter de boerderij van dat gezin is al diverse malen gezocht naar haar lichaam. De speurders willen opnieuw naar dat weiland toe.



Ook stichting Signi Zoekhonden, betrokken bij de vorige zoekactie, zou graag terugkeren naar Koekange. ,,Drie honden sloegen aan op het terrein’’, zegt Janette Kruit van de stichting. De honden zijn speciaal getraind op het vinden van vermisten. ,,Ze kunnen een keer mis zitten, maar we krijgen helaas niet de gelegenheid het goed aan te pakken’’, zegt Kruit. ,,Hoe langer een lichaam in de grond zit, des te groter de olievlek qua geur. Dat maakt het moeilijk. Normaal zoeken we vijf of zes keer in alle rust.’’