Amber Alert om vermiste Hania (12) uit Rotterdam

Het meisje is sinds donderdag vermist. Ze is rond 12.30 uur vertrokken van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar is nooit aangekomen. Ze vertelde haar docent dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had.

Hania heeft halflang donker haar, een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.

Een woordvoerder van de politie meldt dat ze na de verdwijning van het meisje de zaak zijn gaan onderzoeken. ,,Tijdens dat onderzoek begonnen wij ons grote zorgen te maken om haar welzijn’’, zegt hij. Daarna is besloten om een Amber Alert te versturen. Volgens hem is het ook nog totaal onduidelijk waar ze zou kunnen zijn.

Chats

Familieleden vertelden de politie over eerdere chatcontacten van Hania. Die bleken inmiddels gewist. Andere sporen en onderzoek maakten de zorgen om Hania alleen maar groter. De politie roept mensen op die ook maar iets weten over waar ze kan zijn om contact op te nemen.

De alarmering over haar vermissing werd in de nacht van donderdag op vrijdag verzonden. Vanwege het tijdstip is besloten om de notificatie alleen te versturen naar mensen die ook signalering in de nacht aan hebben staan.

Hania is voor het laatst gezien op de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk. Wie haar heeft gezien of meer informatie heeft wordt gevraagd te bellen naar 0900-8844.