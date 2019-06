Amber Alert om vermiste Hania uit Rotterdam

Eis OM: 9 jaar cel voor student die Duitse studente van leven beroofde

27 juni Het Openbaar Ministerie heeft wegens het doden van een Duitse studente Leonore Prothmann negen jaar celstraf geëist tegen de 20-jarige Michael N. Volgens het OM verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen de eveneens 20-jarige vrouw met een kussen, nadat hij haar in haar hals had gestoken. De officier van justitie gaat uit van doodslag, omdat de man in een opwelling zou hebben gehandeld.