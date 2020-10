Amber Alert voor 15-jarige Celine die mogelijk in levensgevaar is: ‘Kom alsjeblieft naar huis’

ouders ten einde raadDe politie heeft vanavond een Amber Alert uitgegeven voor de vermiste Celine van Es (15) uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober voor het laatst gezien in haar woonplaats en sindsdien vermist. Volgens de politie is zij mogelijk in levensgevaar en in ‘zorgwekkend gezelschap’. Haar familie is de wanhoop nabij. ,,Celine, kom alsjeblieft naar huis.”

Uit politieonderzoek blijkt dat Celine door een onbekende man met een auto, een geelgroene Kia Picanto, is meegenomen, in de buurt van haar huis. In een bericht op internet toont de politie afbeeldingen van de man die haar heeft meegenomen. Wie hij is, is voor de familie een groot vraagteken. ,,We hebben die man nog nooit gezien”, klinkt het.

‘Dit is niets voor Celine’

Het versturen van een Amber Alert is voor de ouders van Celine een bevestiging dat het hier om een levensbedreigende situatie gaat. ,,We wisten al meteen dat het niet goed zat”, zegt haar stiefvader Roberto tegen deze site. ,,Celine is wel eens eerder een paar uurtjes weggeweest, maar dit... Dit is echt helemaal niets voor haar. Ze laat normaal altijd weten waar ze naartoe gaat, of als er wat speelt. Maar nu krijgen we nul contact met haar. Gewoon niets.”

Celine is een kwetsbaar en beïnvloedbaar meisje dat zich makkelijk laat manipuleren door jongens. Ze heeft een laag zelfbeeld en slikt ook antidepressiva. Volgens haar familie was Celine niet boos of verdrietig toen ze vrijdagmiddag van huis vertrok. Tegen haar moeder zei ze nog ‘tot zo’. ,,Ze wilde alleen maar even een stukje gaan rennen, richting de friettent. Dat doet ze wel vaker”, aldus haar stiefvader.

Celine kwam nooit aan bij de friettent, maar ze kwam ook niet terug. Ze had verder geen spullen bij zich: geen extra kleding, geen sleutels, geen telefoon. En ook niet haar medicijnen, antidepressiva voorgeschreven door een psychiater. ,,Als ze vervolgens niet meer thuiskomt, gaan natuurlijk alle alarmbellen af.”

Verdriet

Het verdriet binnen de familie is onmetelijk groot, zegt stiefvader Roberto geëmotioneerd. ,,We weten gewoon niet wat er aan de hand is. Je haalt je van alles in je hoofd. We zijn meteen rond gaan rijden nadat ze was verdwenen. Ik ben al in verschillende plaatsen in het land geweest. Overal gezocht en gekeken, maar niets gevonden.”

De stiefvader voelt zich gesteund door familie, vrienden en inwoners van Berghem. ,,Maar eigenlijk krijgen we vanuit het hele land steunbetuigingen. Dat doet ons goed. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ene bevrijdende telefoontje. Daar wachten we vanavond op.”

Beïnvloedbaar

De politie vermoedt dat Celine na een chatgesprek op internet is vertrokken. Sinds vrijdag 23 oktober om 17.30 uur is het niet gelukt in contact met haar te komen. Ze heeft geen telefoon, geld of bankpassen meegenomen.

Haar moeder stelt dat Celine beïnvloedbaar is en mogelijk in handen van mensen met kwade bedoelingen kan vallen, aldus de politie. Ze is mogelijk in Eindhoven en Veghel gezien en waarschijnlijk voor het laatst op het centraal station in Den Haag gesignaleerd.

Kind Alert

Afgelopen zondag deed de politie al een zogeheten Vermist Kind Alert uitgaan wegens de vermissing van het meisje. Bij een Vermist Kind Alert, dat ongeveer 20 keer per jaar wordt uitgestuurd, is er geen sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind.



Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt 1 à 2 keer per jaar ingezet. Dinsdagavond besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

,,Wij weten dat er berichten rondgaan dat Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen”, liet een woordvoerder gisteren weten. ,,Wij houden rekening met alle mogelijke omstandigheden en scenario’s in dit onderzoek, waaronder die mogelijkheden. Maar ook als dat niet zo is, blijft het een minderjarig meisje van 15 dat we snel willen vinden!”, voegde hij eraan toe.

Signalement

Celine droeg toen zij voor het laatst gezien werd een grijs-wit-zwarte camouflagelegging en zij had zwarte sportschoenen aan. Mensen die tips hebben over Celine kunnen de opsporingstiplijn bellen of contact zoeken via de website van de politie.

Haar familie zegt zich ernstige zorgen te maken en probeert haar te vinden. Tot nu toe lukt het hen niet om contact met haar te krijgen. De stiefvader richt zich persoonlijk tot zijn dochter. ,,Celine, als je dit leest, kom alsjeblieft naar huis.”

Volledig scherm De vermiste Celine uit Berghem. Inzet: wie herkent de man die haar oppikte met zijn auto? © Politie OB en Opsporing Verzocht

Volledig scherm De man die de vermiste Celine uit Berghem oppikte in een auto. © politieob