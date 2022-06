Amber Alert voor Marley (13) uit Lelystad die al hele ochtend zoek is: ‘Ziet u haar, bel dan 112’

Jong gezin met baby uren in de file door boerenpro­test op A28

Een boerenprotest op de snelweg zorgt ervoor dat de A28 deels is afgesloten. Het verkeer is inmiddels richting Hoogeveen weer in beweging gekomen. De tractoren rijden naast elkaar over de weg richting de A32. Andere weggebruikers rijden daar nu langzaam achteraan. Eeen eenheid van de ME is onderweg.

28 juni