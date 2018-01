AMC opent eerste biobank met foetussen

Stellen met een doodgeboren kindje of een voortijdig afgebroken zwangerschap kunnen hun foetus nalaten aan de wetenschap. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam opent een speciale biobank. Die telt inmiddels tien foetussen. Onderzoek van het weefsel moet meer duidelijk maken over de werking van genen en ontwikkeling van organen.

Het is voor het eerst dat een ziekenhuis een biobank opent. Zodra ouders toestemming hebben gegeven en afscheid hebben genomen, haalt het AMC de foetus zo snel mogelijk op. ,,Het kwam héél af en toe voor dat ouders spontaan vroegen of ze de wetenschap vooruit konden helpen, nadat hun kindje dood was geboren of na een abortus’’, vertelt coördinator en arts-embryoloog Bernadette de Bakker. ,,Maar dat is te weinig weefsel voor gedegen onderzoek.’’

Het AMC hoop zo meer te weten te komen over aangeboren afwijkingen en de normale groei van een foetus. Er is bijvoorbeeld nog weinig bekend over het downsyndroom en waarom één extra chromosoom zulke ingrijpende gevolgen heeft. ,,We weten niet goed waarom het ene kind met downsyndroom beperkte ontwikkelingsmogelijkheden heeft, terwijl het andere de gewone basisschool kan volgen’’, zegt Raoul Hennekam, hoogleraar Kindergeneeskunde en Translationele Genetica, in AMC Magazine.

Grens

In Nederland ligt de grens voor abortus bij 24 weken. De foetus is dan in principe gezond waardoor de normale ontwikkeling gevolgd kan worden. Over de foetale ontwikkeling in de eerste tien weken is nog weinig bekend. Daarvoor heeft het AMC eerder de Atlas van de Embryologie gepresenteerd, waarin in 3D te zien is hoe organen zich in die periode ontwikkelen.

Als op een zwangerschapsecho van veertien weken een vlekje zichtbaar is, weten artsen te vaak niet wat dat betekent, zegt De Bakker. ,,In veel gevallen staan we met onze mond vol tanden en een te oud embryologieboek in de hand. In de toekomst hopen we met deze kennis nog vroeger in de zwangerschap een aangeboren afwijking te kunnen herkennen.’’

Quote In veel gevallen staan we met onze mond vol tanden en een te oud embryologieboek in de hand Arts-embryoloog Bernadette de Bakker

Het AMC is afgelopen najaar op kleine schaal begonnen met de biobank. Van de eerste tien foetussen heeft de helft een chromosoomafwijking, die is vastgesteld na een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) en vlokkentest. Bij de andere helft gaat het om ‘normale’ foetussen na een abortus ‘om sociale redenen’.

De procedure is uiterst zorgvuldig. Pas als ouders de beslissing hebben genomen de zwangerschap te beëindigen, wordt hen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Als ze de foetus eenmaal hebben afgestaan, is anonimiteit gewaarborgd.

Quote Door zo'n donatie aan de wetenschap kunnen ouders het verlies van hun kind beter een plekje geven Hoogleraar Kindergeneeskunde en Translationele Genetica Raoul Hennekam,

,,Als wij in een later stadium bijvoorbeeld een genetische aandoening in de weefsels vinden, dan zal dat nooit meer te herleiden zijn naar de ouders’’, zegt hoogleraar Hennekam. ,,Het mooie is dat ouders ons al een paar keer hebben laten weten dat ze door zo’n donatie aan de wetenschap het verlies van hun kindje ook beter een plek kunnen geven.’’