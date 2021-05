‘Amerigo’, het paard van Sinterklaas is overleden: ‘Een uitzonderlijk dier’

Mentor, het paard dat jarenlang ‘Amerigo’ speelde bij intochten van Sinterklaas en ook in films en series waarin de Goedheiligman verscheen, is heengegaan. Het paard werd 27 jaar oud, laat zijn baasje Arjen de Jong weten. ,,Hij was uitzonderlijk braaf en trouw.”

Als de Sint in aantocht was, kroop Mentor steevast in zijn rol van trouwe schimmel. Hij kwam naast de intochten ook opdraven bij het Sinterklaasfeest in Ahoy en was te zien in de Club van Sinterklaas, Waar is het paard van Sinterklaas?, Het Gouden Hoefijzer en de bioscoopfilm Redbad.

,,Je kon dingen met hem doen die je normaalgesproken niet zo snel met een paard zou doen", legt zijn baasje uit. ,,In een goederenlift staan bijvoorbeeld, of Ahoy binnenlopen met 10.000 gillende kinderen. Dat zijn pittige dingen voor een paard. Maar hij had daarin zoveel vertrouwen en rust.”

‘Geen dwang’

Of die keer dat Mentor een klein meisje op zijn rug moest laten zitten voor in een Sinterklaasfilm. ,,Dat is vaak lastig, want je kunt er niet zelf naast blijven lopen. Daar bouwen ze vaak aparte sets voor. Maar hij bleef het rustig uitvoeren alsof hij het zelf had ingestudeerd.”

Ook in Redbad schitterde Mentor volgens De Jong, vooral in een scène waarin hij in een veld met honderd andere paarden moest rennen. ,,Hij moest daar zelf een route afleggen. Keurig deed hij dat. Hij deed zijn werk altijd puur op vertrouwen, er zat geen dwang bij.”

Pensioen

De laatste jaren genoot Mentor van zijn welverdiende ‘pensioen’ op manege Hippisch Centrum Muiderberg. ,,Hij liep lekker over het terrein”, legt de Jong uit. ,,Hij had een best bijzondere positie, want alle paarden staan normaal in een box, maar hij mocht loslopen. Hij was een beetje het erfpaard.”

Zijn gezondheid ging de afgelopen tijd achteruit. Uiteindelijk werd besloten het dier in te laten slapen. ,,Hij was in zijn koppie nog helemaal helder, maar zijn lijf was op.”

Het is een groot gemis voor hem en de manege waar Mentor rondhobbelde, zegt zijn laatste eigenaar. ,,Het is een gemengd gevoel. Je kijkt met trots terug, maar er is toch ook een stukje gemis. We hadden hem bijna vijftien jaar bij ons. Je mist een trouw en lief dier, een stukje gezelligheid. Hij heeft hier ook veel mensen vertrouwen gebracht in de lessen.”

De reacties op het overlijden van Mentor spreken wat De Jong betreft boekdelen: ,,Ik word niet snel gecondoleerd met een paard, maar dit is echt uitzonderlijk.”

Volledig scherm Amerigo, het paard van Sinterklaas, rust uit in het koetshuis van Museum Van Loon. © ANP REMKO DE WAAL

