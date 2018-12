Amerikaans gezin bestolen in Eindhoven: ‘We zijn tien jaar aan herinneringen kwijt’

De Amerikaans Steve Rose was pas net in Nederland. Hij bracht met zijn zoons een bezoek aan Eindhoven, omdat de jongste daar wil studeren. Een leuke ontdekkingstocht door de stad was het idee, maar het liep al snel uit op een teleurstelling. ,,We kwamen terug in de parkeergarage en zagen dat de achterruit van de huurauto was ingeslagen. Onze spullen waren weg.”

Donderdag was Rose geland op Schiphol. Daar had hij zijn oudste zoon ontmoet. ,,Hij is kunstenaar en werkt in Kopenhagen. Omdat wij naar Eindhoven zouden gaan, is hij ook hier naartoe gekomen.” Ze bleven een dag in Amsterdam en trokken vrijdag samen door naar Eindhoven.

Ontdekkingsreis

Waarom Eindhoven? ,,Mijn zoon wil hier gaan studeren volgend jaar. Dus ik was benieuwd wat voor stad het was. Daarom kwam ik een kijkje nemen.” Ze zetten hun auto weg in een parkeergarage in het centrum van de stad en trokken er op uit om samen te lunchen.

Tot dan toe een leuk bezoek aan Nederland. Een mooie ontdekkingsreis. Dat verandert al snel na aankomst in Eindhoven. ,,Ongeveer twee uur nadat we de auto hadden geparkeerd, kwamen we terug in de garage. We zagen meteen dat de achterruit ingeslagen was en onze tassen gestolen waren.”

Harddrives vol herinneringen

De inbraak in hun auto is een flinke tegenvaller voor Steve, maar vooral voor zoon Nick. ,,Hij had drie camera's bij die hij gebruikt voor zijn werk. Daarnaast zat er een Macbook in de tas, onze paspoorten en ook twee harddrives.”

Vooral de gestolen harddrives zijn een groot verlies. ,,Daarop staan alle foto's die Nick de afgelopen tien jaar gemaakt heeft. Voor zijn werk, maar ook privé. Deze harddrives hebben geen waarde voor de dieven, maar wel voor ons. Er staan heel veel herinneringen op.”

5000 dollar beloning

En dus doet vader Rose een oproep aan iedereen die iets gezien heeft, maar ook aan de daders. ,,Ik loof 5000 dollar uit aan degene die ons kan helpen de harddrives terug te krijgen, zelfs als het de dieven zelf zijn. We stellen geen vragen, willen alleen maar al dat beeld terug. Het is de dieven waarschijnlijk vooral om de laptop en camera's te doen, om die door te verkopen. Nogmaals, deze harddrives hebben geen waarde.”

Voorlopig blijft het gezin noodgedwongen in Nederland. ,,We zouden doorreizen naar Duitsland en dan Londen, waar mijn zus woont. Nu moeten we naar Den Haag, naar de ambassade om onze spullen te regelen.”

De politie bevestigt dat Steve Rose aangifte heeft gedaan van de inbraak in de auto. Rose hoopt dat de politie in de komende dagen de zak nog kan ophelderen, hij hoopt vooral ook dat er tips binnenkomen bij hemzelf. ,,We hebben een kennis in Eindhoven die eventueel na ons vertrek kan helpen. Dus mail mij jullie tips of kijk op de website van Nick voor meer contactgegevens. Alstublieft, help ons de foto's terug te krijgen.” Op die website staat inmiddels ook een oproep van Nick aan de dieven.