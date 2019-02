Amerikaanse farmaceuten klagen over bemoeienis Nederland

Staatsse­cre­ta­ris: systeem voor inchecken bij meerdere vervoer­ders komt er niet

2:26 Een systeem waarmee reizigers van de trein kunnen overstappen in bijvoorbeeld de tram en niet opnieuw uit- en in hoeven te checken, is te duur en komt er voorlopig niet. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer, meldt Nu.nl.