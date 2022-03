Amnesty boos over ‘Free Willem Engel’-poster: 'Ons merk wordt misbruikt’

Amnesty International beraadt zich op juridische stappen tegen de makers en verspreiders van posters waarin wordt opgeroepen Willem Engel en andere opgepakte demonstranten te steunen. De posters suggereren dat de mensenrechtenorganisatie die actie steunt. Dat is ‘absoluut niet het geval’, benadrukt persvoorlichter Ruud Bosgraaf. ,,Ons logo en beeldmerk worden misbruikt voor een actie waar Amnesty in geen geval achterstaat.”

Op de posters, die onder andere op Twitter en Facebook circuleren, lijkt Amnesty International met zijn bekende slogan ‘write for rights’ op te roepen tot collectieve steun voor ‘politieke gevangenen’ zoals Willem Engel, Huig Plug, Eline van ‘t N. en Max van den B. In de veel gedeelde foto is onder andere het logo van Amnesty afgebeeld en wordt gebruikgemaakt van de kenmerkende gele kleur van de organisatie.

Verwarring

Amnesty voelde zich vanwege de grote hoeveelheid klachten genoodzaakt om publiekelijk afstand te nemen van de poster. ,,We worden op sociale media ontzettend veel aangesproken door mensen die dachten dat de poster en de oproep van ons afkomstig waren. Laat ik het nogmaals benadrukken: dit zijn absoluut géén uitingen van Amnesty. Hier is sprake van oneigenlijk gebruik van ons logo, beeldmerk en tekst. We gaan de komende dagen alle mogelijkheden onderzoeken om hier eventueel tegen op te treden, want het mag niet zo zijn dat mensen nu meeliften op de manier waarop wij al jarenlang actievoeren.”

Door de nepposters, die onder andere zijn verspreid door Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols en Engels advocaat Michael Verstraeten, raken veel mensen in verwarring. De ‘disclaimer’ die onderin de poster staat vermeld is zo slecht leesbaar dat het bericht misleidend is, aldus Amnesty. ,,En dat is spijtig, want Amnesty is een serieuze mensenrechtenorganisatie die heel bewust en overwogen haar acties kiest. In dit geval is er sprake van iemand (Willem Engel, red.) die is opgepakt en door het OM verdacht wordt van opruiing. Dat is een heel ander geval dan bijvoorbeeld Aleksej Navalny, die om gewetensredenen onterecht in de gevangenis zit.”

Politieke gevangenen

Op dit moment zitten er in Nederland geen politieke gevangenen of gewetensgevangenen achter de tralies, stelt Amnesty. Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols vindt dat totale onzin. ,,Hoe kunnen ze die claim maken als zij het dossier rond Willem Engel niet eens kennen? Ze mogen blij zijn dat wij het werk voor hen doen”, zegt Pols over de verspreiding van de posters. Van wie de posters oorspronkelijk afkomstig zijn, zegt Pols niet te weten.

Volgens de Viruswaarheid-jurist is Amnesty niet consequent in het selecteren van de zaken waarvoor zij actievoeren. ,,Er zijn tientallen vergelijkbare zaken van opruiing in het buitenland waar Amnesty van alles van vindt, en in het geval van Willem horen we niets van ze. Dat vind ik kwalijk.”

Aanhouding Engel

Engel werd vorige week opgepakt wegens opruiing. Hij zou lange tijd ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ op sociale media hebben geplaatst, aldus het Openbaar Ministerie. ,,Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet.”

Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige voorman van Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft. Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen ‘waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht’.

