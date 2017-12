Amsterdam extra alert na Jeruzalem-toespraak Trump

VIDEO Een potvis ontleden is mooi werk, maar wel héél erg goor

14:39 Het is misschien wel het goorste klusje dat er bestaat: het ontleden van een dode potvis. Want ga er maar eens aan staan: duizenden kilo's vet, bloed, bot, huid en gestold bindweefsel. En de geur? Die is onbeschrijfelijk smerig en trekt tot diep in de poriën. En tóch zijn de leden van het 'potvissnijteam' maar wat blij met hun bijzondere werk.