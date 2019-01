Amsterdam legde prins Bernhard dwangsom op voor overtreden verhuurregels

Bernhard is als privépersoon en via zijn bv’s een van de grootste vastgoedbeleggers van deze stad, met meer dan 300 adressen. Ook is hij eigenaar van het circuit in Zandvoort en onlangs kocht zijn bedrijf Pinnacle het vastgoed op het Mediapark in Hilversum.



Ook Wybren van Haga, VVD-Kamerlid, kreeg een sommatie van de gemeente om een einde te maken aan de verhuur van een van zijn huizen aan zes personen. Van Haga heeft privé en via zijn vehikels tientallen adressen in bezit, veelal in Amsterdam en Haarlem en heeft bij de verhuur hiervan de regels overtreden.



Na publicaties in Het Parool deed de VVD onderzoek en concludeerde dat Van Haga aan kon blijven als Kamerlid. Van Haga liet de onderzoekscommissie van de VVD op 22 februari 2018 weten dat alle zaken zijn opgelost. Naar nu blijkt, kreeg hij een dag eerder nog de brief van de gemeente waarin stond dat hij in overtreding was.