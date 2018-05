Amsterdam: meer inbraken, meer autodiefstallen, meer overvallen

De Amsterdamse politie wist vorig jaar zeven Chilenen op te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat ze georganiseerd werkten. Maar veel is ook nog onduidelijk, zegt Eenhoorn. ,,Bijvoorbeeld of de inbrekers uit vrije wil opereren, of dat ze in hun thuisland worden bedreigd of gechanteerd. Er zit nog een hele wereld achter.”



Dat ze nu juist zijn stad hebben uitgekozen om te roven, snapt de burgemeester wel. ,,We liggen niet ver van Schiphol en zijn uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer.”



Er blijft, kortom, werk genoeg voor politieagenten in Amsterdam en omgeving. Sterker nog, het werk loopt ze over de schoenen. ,,Zoals de driehoek (van burgemeester, politie en OM) al eerder stelde, is de druk op onze capaciteit groot. De cijfers van deze krant tonen aan dat die situatie onveranderd is”, zegt Jean Fransman. ,,Die druk zorgt ervoor dat we de afgelopen tijd sommige zaken hebben moeten laten liggen. Soms zelfs als er indicaties zijn wie de dader is. Dat is de realiteit van ons werk in deze eenheid.”