Amsterdam sluit Vondelpark tijdelijk af, politie grijpt ook in Nijmegen in

Ook gisteren was sprake van grote drukte in het stadspark. In reactie daarop besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te houden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder drukte.



Gistermiddag moest de politie ingrijpen omdat de bezoekers van het park de coronamaatregelen niet naleefden. Bij het optreden van de politie werd met flessen gegooid. Uiteindelijk werden twee personen aangehouden. Ook zondag greep de politie al in tegen groepen feestende parkbezoekers.

De gemeente is extra alert op doorstroming en groepsvorming. Als deze maatregelen niet het gewenste effect hebben dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor publiek. ,,De driehoek heeft begrip voor Amsterdammers die de buitenruimte opzoeken tijdens dit vroege voorjaar, maar accepteert geen doelbewuste overtreding van de regels met alle risico’s voor de volksgezondheid die daarop volgen”, reageerde de gemeente woensdagavond.

Waarschuwen voorbij

In Nijmegen deelt de politie vanmiddag bekeuringen uit aan mensen die zich niet aan de coronaregels houden in het Kronenburgerpark. De gemeente waarschuwt via sociale media dat de tijd van waarschuwen voorbij is. ‘En alcohol drinken in het park is altijd verboden’, aldus de gemeente.

De afgelopen dagen is het stadspark regelmatig ‘leeg geveegd’ omdat het er veel te druk was. Gistermiddag stuurde de politie naar eigen schatting meer dan 800 mensen weg.

De politie surveilleert extra in alle stadsparken en in het Kronenburgerpark is een speciale politiepost ingericht. De gemeente constateerde vanmiddag dat het alweer (te) druk was en raadde iedereen aan om een ander, rustig plekje op te zoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: