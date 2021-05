Amsterdam UMC ontdekt mogelijk betere Covid-behandeling

Langst zittende gevangene van Nederland is vrij: Loi Wah C. vermoordde heel gezin en krijgt nu gratie

10 mei De in 1989 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Chinees Loi Wah C. (62) is na dertig jaar weer vrij man. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft hem gratie verleend, omdat er volgens hem geen argumenten meer zijn waarop het gratieverzoek zou kunnen worden geweigerd. Onder de voorwaarde dat hij het land zou verlaten is C. vrijgelaten. Hij is inmiddels terug naar China.