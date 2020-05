Amsterdam wil definitief af van massa’s toeristen

Amsterdam wil voorkomen dat de drommen prettoeristen na de coronacrisis weer terugkeren in de binnenstad. Nieuwe regels en de aankoop van vastgoed moeten zorgen dat winkels en horeca zich voortaan richten op bewoners in plaats van toeristen.

Door de coronacrisis is zichtbaar hoe afhankelijk delen van de binnenstad zijn geworden van bezoekers, schrijft burgemeester Femke Halsema woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar zijn delen van het oude centrum ‘opvallend stil’, terwijl buurten waar meer mensen wonen just wat drukker zijn. ,,Dit onderstreept de urgentie om na te denken over de binnenstad van de toekomst.’’ Halsema uit hierbij de wens om het aantal toeristen in het centrum actief te verminderen.

Vastgoed kopen

De burgemeester streeft ook naar een diverser aanbod van winkels en horeca, dat zich vooral richt op bewoners. Het ideaalbeeld is dat in de toekomst het toeristische aanbod het straatbeeld nergens meer domineert. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om vastgoed in de binnenstad te verwerven om zo te kunnen bepalen welke winkel of welk café daar komt.

Het Damrak in 2014 en in 2020. Beeld: Amaury Miller.

Ook wil Halsema nieuwe regels waarmee Amsterdam kan ingrijpen in het winkelaanbod. De gemeente kan al de opening van nieuwe toeristische winkels voorkomen in delen van de binnenstad, maar dit blijkt onvoldoende om de monocultuur werkelijk te voorkomen. Een financiële onderbouwing bij deze ambities ontbreekt vooralsnog.

Binnenstad voor Amsterdammers

Vorig jaar kreeg planoloog Zef Hemel de opdracht om een visie te ontwikkelen op de binnenstad, die de basis zou vormen voor een aanpak van de eenzijdige, op toeristen gerichte monocultuur. Bezoekers zijn welkom, schreef hij, maar de binnenstad is er in de eerste plaats voor Amsterdammers.