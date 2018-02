Amsterdamse anti-radicaliseringsambtenaar vervolgd

Het vervolgt ook een 36-jarige man aan wie A. volgens de gemeente diverse opdrachten heeft gegund, terwijl zij met hem een privérelatie had. A. had haar leidinggevenden hiervan niet op de hoogte had gebracht.



Het gemeentelijke Bureau Integriteit stelde al vast dat zij zich hierdoor schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Uit het onderzoek bleek ook dat er onduidelijkheid was rondom facturen waar de topambtenaar verantwoordelijk voor was.



De gemeente Amsterdam vermoedt dat er meer is betaald dan dat er is geleverd. In totaal is er ongeveer 300.000 euro betaald.