Amsterdamse City Swim wordt 'City Walk': gaat door, maar wandelend

City Swim is afgelast omdat in het grachtenwater te veel e-coli bacterie is gemeten, ook wel de 'poepbacterie' genoemd, waardoor de gezondheid van de deelnemers in gevaar kan komen. Door de combinatie van extreme droogte en de plotseling grote hoeveelheid regen deze week, is het riool overgelopen en is er veel vervuild water in de grachten terechtgekomen.