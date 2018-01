Amsterdamse crimineel overleden na beschieting in De Pijp

Rond 19.00 uur zouden twee mannen op de wandelende El Ajjoudi zijn afgelopen, zo melden getuigen. De mannen, waarvan niet duidelijk is waar ze vandaan kwamen, vuurden drie tot vier kogels af op de borst van het slachtoffer.



Buren hoorden meerdere harde knallen. Na de schoten zakte het slachtoffer naast een aantal geparkeerde auto's in elkaar. Liefst drie ambulances en een traumateam schoten te hulp. El Ajjoudi is nog lange tijd gereanimeerd, maar tevergeefs.



De recherche is ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht. Ook zoekt de politie naar een 1 meter 80 lange man, die een zwarte jas en zwarte muts droeg. Hij verplaatste mogelijk zich in een witte of grijze bestelbus, voorzien van schuifdeur.



Kort na de afrekening is op het Buitensingel in Duivendrecht een uitgebrande bestelbus aangetroffen. De politie doet onderzoek of deze bus mogelijk van de dader afkomstig is.