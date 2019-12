Amsterdamse jongen (19) die uitgezet dreigde te worden komt vrij

Het ministerie laat vandaag weten dat de in bewaring stelling van Buter wel rechtmatig is opgelegd. De 19-jarige Daniel heeft vandaag een verblijfsvergunning aangevraagd. ‘Gelet op deze nieuwe omstandigheid is bewaring niet langer proportioneel. De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten’, meldt justitie vandaag.



Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) benadrukt dat het besluit om hem vrij te laten vandaag is genomen op basis van de nieuwe aanvraag. ,,Dat is opnieuw getoetst door de rechter. Hij werd niet per ongeluk opgesloten.”

Problemen

Daniël Buter leidde tot een paar maanden geleden een leven als zoveel 19-jarigen. Hij werd in Amsterdam geboren, ging naar de basisschool en rondde zonder moeite de havo af. In zijn vrije tijd was hij dj en gaf hij als vrijwilliger dj-workshops aan kinderen. Zijn vervolgstudie op het hbo had hij al uitgekozen: ict.



De problemen begonnen toen hij zich wilde inschrijven voor die studie. Buter had een paspoort nodig, dus ging hij naar het gemeenteloket om er een aan te vragen. Daar bleek hij niet in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. Buter is in Amsterdam geboren en getogen, zijn ouders komen uit de Dominicaanse Republiek maar zijn naar het buitenland vertrokken toen hij klein was. Hij is er zelf nooit geweest.

De medewerkers van de gemeente schakelden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in, die Buter hebben vastgezet. In februari buigt een rechter zich over de vraag of hij moet worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, het land waar zijn ouders vandaan komen.

,,Ik heb dit bericht met afschuw gelezen,” zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gisteren in een reactie. ,,Ik ben het eens met het oordeel dat Daniël niet thuishoort in detentie. Hij is een Amsterdamse jongen die nu zou moeten studeren.”

Ook oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageerden fel op de kwestie. Jasper van Dijk (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) riepen de staatssecretaris op zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Achtergelaten door zijn ouders

Buter werd op 3-jarige leeftijd achtergelaten door zijn ouders, allebei van Dominicaanse komaf. Ze gingen ‘op vakantie’, maar kwamen nooit meer terug. Buter kreeg toen hij werd geboren wel een burgerservicenummer en stond bijgeschreven in het Nederlandse paspoort van zijn ouders. Maar toen die afstand deden van dat paspoort, had hij niet langer Nederlandse documenten.

Volgens een vriend van Buter informeerde zijn oma, bij wie de jongen opgroeide, destijds bij de gemeente wat ze moest doen om Daniël opnieuw in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. ,,Ze vertelden haar dat hij zich gewoon met zijn oude bsn kon inschrijven bij scholen. Dat lukte ook, maar dat zou nooit moeten kunnen. De overheid had zijn bsn ongeldig moeten verklaren, maar had de administratie blijkbaar niet op orde. Als dat wel het geval was geweest, was al bij zijn inschrijving op de basisschool duidelijk geworden dat er een probleem was. Dan had hij als minderjarige aanspraak gemaakt op andere regelingen en was hem al deze ellende bespaard gebleven.”

In 2016 deed de vader van Buter, die inmiddels in België woont, een poging een verblijfsvergunning voor zijn zoon aan te vragen. Volgens de vriend leverde hij niet de juiste documenten aan, waardoor de aanvraag werd afgewezen.

Vervolgens zou de advocaat die Buter kreeg toegewezen een fout hebben gemaakt door in het hoger beroep dezelfde documenten aan te leveren. Diezelfde advocaat adviseerde Buter vervolgens niet naar het gesprek met de IND te gaan.