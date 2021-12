Amsterdamse kerk krijgt ‘stukje’ van Sint Nicolaas

Toepasselijker kan het bijna niet: deze zondag wordt een reliek van Sint Nicolaas bijgezet in de basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam. Het gaat om een stuk rib van de goedheiligman.

Het relikwie was een kleine duizend jaar in het bezit van de Abdij van Egmond. Die schenkt het nu aan de bevolking van Amsterdam. Nicolaas was in de 4e eeuw na Christus bisschop van de Turkse plaats Myra, die nu Demre heet. Hij werd vereerd om zijn diepreligieuze leven en is al sinds 1300 beschermheilige van Amsterdam.

Broeder Adelbert, reliekenbeheerder van de Abdij van Egmond, zegt dat hij kan instaan voor de authenticiteit. ,,Het stuk rib is echt zeker van deze heilige”, zegt hij. De geschiedenis van dit stukje gebeente is volgens hem gedocumenteerd tot het jaar 1087. Het is het eerste Nicolaasrelikwie dat in Amsterdam wordt bijgezet. De Egmondse benedictijnenabdij houdt zelf na de schenking nog vier relieken van Sint Nicolaas over.

Stadspatroon

Met de bijzetting begint een heel Nicolaasjaar, met onder meer lezingen en concerten. Ook is er een wandelroute langs de drie aan Nicolaas gewijde kerken in het Wallengebied: de Nicolaasbasiliek, de Oude Kerk en Ons’ Lieve Heer op Solder. Daarmee wil de parochie van de basiliek naar eigen zeggen ,,aandacht vragen voor de barmhartigheid van stadspatroon Nicolaas en voor zijn inspirerende bereidheid steeds open te staan voor een ander”.

Amsterdam is overigens niet de enige plaats waar relieken van Sint Nicolaas te vinden zijn. Omdat de Turken in 1087 Myra dreigden te veroveren, werd het gebeente van Sint-Nicolaas verplaatst naar het zuid-Italiaanse Bari. Ze worden daar bewaard in de Basilica di San Nicola.

De mis waarin het reliek wordt bijgezet is zondagochtend te volgen via een livestream op de website van de Nicolaasparochie.