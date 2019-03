Amsterdamse ondernemers klagen over duisternis op Dam: ‘Monument al een jaar niet verlicht

,,Ook het Nationale Monument op de Dam moet het al bijna een jaar zonder verlichting stellen'', zo staat in de brief. ,,Nu de Nationale herdenking op 4 mei weer voor de deur staat, zou het bijzonder fijn zijn als het monument op die avond weer verlicht zal zijn.''



Gevraagd om een reactie, laat Liander weten niet van de Amsterdamse verlichtingsproblemen op de hoogte te zijn. ,,We nemen de brief heel serieus en zoeken het uit'', zegt een woordvoerder. Hij benadrukt dat Liander verantwoordelijk is voor ondergrondse leidingen voor de openbare verlichting. ,,Maar gemeenten hebben daar zelf ook een taak in en huren op hun beurt vaak gespecialiseerde (onderhouds)bedrijven in.''