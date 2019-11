Amsterdamse rijinstructeur opgepakt voor rijden zonder rijbewijs

Kunnen de vijftig rijkste Quote 500-Nederlan­ders onze onderwijs­cri­sis oplossen?

17:33 Wie vandaag de gloednieuwe Quote 500 doorbladert, kan niks anders concluderen: er is geld zát in Nederland. En waar is er op dit moment geen geld zat? In het onderwijs. Dus: wat nou als die vijftig allerrijkste rijken allemaal 20 miljoen aan het onderwijs geven? Zijn we dan af van alle stakingen, ouders voor de klas en overwerkte juffen?