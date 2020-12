Anderhalvemetersamenleving ook woord van het jaar bij Onze Taal

kersttoespraak Koning pleit voor nuance in coronade­bat: ‘Moe van de manische meningenma­chi­ne’

25 december De kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond volledig in het teken van corona. Volgens het staatshoofd kunnen we slecht tegen onzekerheid en zorgt het virus voor tegenstellingen in de samenleving. ,,Moe van de manische meningenmachine? En denkt u dan: ik ben blijkbaar een buitenbeentje? Dat bent u niet.’’