André en Peter overleefden treinongeluk in Rotterdam en Harmelen: ‘Verstandig hulp aan te nemen’

André Smeding en Peter Bakker waren vanochtend weer even terug in het verleden, toen ze het nieuws over het treinongeluk in Voorschoten zagen. De één overleefde de grootste treinramp in de geschiedenis bij Harmelen, in 1962. De ander een dodelijke treinbotsing in 1982 bij Rotterdam. Aan lotgenoten van nu geven ze het advies: praat over wat er is gebeurd.