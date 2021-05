André van Duin: Ook ik ben verantwoordelijk vrijheid door te geven aan volgende generatie

videoAndré van Duin heeft tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam zijn dankbaarheid uitgesproken over dat hij in vrijheid kan leven. Ondanks de coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid, zei hij in een toespraak. ,,Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Want, het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend.”