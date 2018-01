Andries en Ingrid maken trouwfoto's in de kringloopwinkel

Het liefdesverhaal van Andries Trul en Ingrid Tak is er een die niet veel mensen zullen herkennen. Ze kwamen elkaar namelijk tegen in de kringloopwinkel. Het pasgetrouwde stel vindt dan ook dat er geen betere locatie is om trouwfoto's te maken. En dus gingen ze vrijdag op de foto op deze unieke locatie.