Anette woest op doorrijder na ernstig ongeluk: ‘Hoe durf je mijn moeder zo te laten liggen!’

Woede en verbijstering bij de 44-jarige Anette van Uytrecht. Een roekeloze automobilist reed zondagavond haar 79-jarige moeder met haar rollator omver en liet haar vervolgens zeer zwaargewond achter . Het is nog maar de vraag of de vrouw er weer helemaal bovenop gaat komen. ,,Wij leven hier tussen hoop en vrees, het kan alsnog helemaal fout aflopen.”

Anette is op vakantie als ze plotseling een verschrikkelijk telefoontje van het thuisfront krijgt: haar moeder is aangereden en het ziet er heel slecht uit. ,,Haar bekken ligt in gruzelementen, haar oogkas is gebroken en haar gezicht is helemaal kapot. Ik ben zo bang dat ze hier niet goed uit gaat komen.”

De moeder van Anette is zondagavond langsgeweest bij een kennis en besluit rond een uur of tien weer naar huis te gaan. Ze loopt met haar rollator naar de dichtstbijzijnde bushalte en moet daarvoor de Hamdijk oversteken.

De lucht in geslingerd

Vanaf dat moment gaat het helemaal mis: een auto slaat rechtsaf, komt op de verkeerde weghelft terecht en rijdt de bejaarde vrouw omver. ,,Volgens buurtbewoners was het een enorme knal”, vertelt Anette aangeslagen. ,,Ze is de lucht in geslingerd, een paar meter meegesleurd en vervolgens nog eens overreden. Haar bekken zijn helemaal kapot, het is verschrikkelijk.”

Zonder zich om de vrouw te bekommeren rijdt de automobilist in volle vaart door, tot ongeloof van Anette en haar familie. ,,Wij zijn helemaal lamgeslagen”, vertelt ze. ,,Kijk, dat je in shock bent na zo’n enorme knal, dat kan ik me goed voorstellen. Maar je laat zo’n oude vrouw vervolgens toch niet aan haar lot over? En hoezo heeft hij zich nu nog niet gemeld?! Dat gaat er bij mij echt niet in. Hij of zij maakt het nu alleen nog maar erger.”

Tekst gaat verder onder deze video

‘Zij zijn de echte helden’

Na de aanrijding ligt de moeder van Anette hevig bloedend op de grond. Ooggetuigen die alles hebben zien gebeuren rennen naar haar toe en verlenen eerste hulp. ,,Als die mensen er niet waren geweest, dan was mijn moeder op straat doodgebloed. Zij zijn de echte helden”, zegt Anette, die al met een van de redders in contact is gekomen.

Maandagmiddag is Anette’s moeder van het ziekenhuis in Breda naar het Erasmusmc in Rotterdam gebracht. Een arts gespecialiseerd in bekken en heupen gaat zich over haar ontfermen. ,,Mijn moeder is nu stabiel, maar het kan nog alle kanten op. Als ze straks weer gaat bloeden, kan het alsnog helemaal fout gaan. Ik hoop met heel mijn hart dat dat niet gaat gebeuren.”

Oproep aan dader

Dinsdagochtend neemt Anette het eerste vliegtuig terug naar Nederland. Ze doet een oproep aan de automobilist om zichzelf alsnog te melden. ,,Alsjeblieft, neem je verantwoordelijkheid. Meld je, en stop deze nachtmerrie voor ons en voor jezelf. Het gaat er bij mij niet in dat je hier niets van hebt meegekregen”, klinkt het verdrietig.