Anna (15) is kritiek op boerenleven zat: Denk een keer extra na als je wat negatiefs wilt zeggen

De schoolopdracht ‘schrijf een column’ was voor havo-scholiere Anna de uitgelezen kans om de andere kant van het boerenbestaan te laten zien. Boven haar column prijkt de titel ‘waarom bestaan boeren nog?’ In de tekst beschrijft ze de kant van het boerenleven die voor buitenstaanders vaak onzichtbaar is. Met passages als 'zelf ziek zijn en uitrusten kan niet, want ook dan moet er gewoon gewerkt worden’ en ‘weekenden zijn geen vrije dagen’ laten zien hoe zwaar het boerenleven is. ,,Alles in het leven van mijn vader en moeder draait om de gezondheid van de dieren. Maar ze hebben regelmatig te maken met negatieve reacties en ik merk dat ze ermee zitten’’, legt Anna het idee achter haar column uit. In haar stuk beschrijft ze dat haar ouders door de negativiteit soms twijfelen of ze echt zo slecht bezig zijn, met slapeloze nachten als gevolg. ‘Dus denk een keer extra na als je wat negatiefs wil zeggen, we doen ons uiterste best’, is haar boodschap.

Vervelend

Aan de ene kant begrijpt Anna de negatieve reacties rondom het boerenleven. „Door berichten die vaak in het nieuws verschijnen, kijken mensen op een bepaalde manier naar ons boeren. Wat mensen bijvoorbeeld vaak denken, is dat de dieren op onze boerderij in een te krappe ruimte leven. Dat is echt niet het geval.’’ Anna is opgevoed met de gedachte dat dierengezondheid en de natuur op nummer één staan in het bedrijf. ,,Mijn ouders willen de dieren juist een zo lang mogelijk leven geven.’’



Anna’s ouders waren blij verrast door de column van hun dochter. ,,Ze hadden niet verwacht dat al die negatieve reacties ook zoveel invloed op mij zouden hebben. Ze vonden de column heel mooi en hebben me gestimuleerd om hem online te plaatsen.’’



Op haar Facebookpagina krijgt Anna veel positieve reacties. ,,Boeren uit de omgeving vinden het heel goed dat ik over deze kant van de sector heb verteld.” Helaas heeft Anna ook te maken met negatieve reacties van mensen die haar standpunt niet begrijpen. ,,Ik snap dat niet iedereen mijn mening deelt, maar sommige mensen gingen ook dingen over mij persoonlijk zeggen. Dat vond ik echt vervelend.’’



Anna weet ondanks alles nog niet zeker of ze haar ouders gaat opvolgen in het bedrijf. ,,Mijn vader moedigt me aan om verder te kijken dan de boerderij, omdat er nog zoveel andere dingen zijn die ik later kan doen. Verder lijkt het me ook heel zwaar om fulltime op de boerderij te werken. Je bent gewoon nooit klaar.’’