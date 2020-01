Annahita (22) krijgt duizenden reacties nadat ze als enige op vlucht naar VS wordt geweigerd

Op Schiphol maakten de drie meiden er al grapjes over: phew, je bent door de douane. Want ergens had Annahita al in haar achterhoofd dat er problemen konden ontstaan door haar Iraanse naam. ,,Maar ik had alles dichtgetimmerd: mijn visum was net geüpdatet en goedgekeurd, ik heb een Nederlands paspoort, ben in Nederland geboren, ben al zeventien jaar niet meer in Iran geweest. Er was gewoon geen grond om me te weigeren", vertelt ze aan de telefoon. De masterstudent rechten heeft weliswaar een Iraanse naam en Iraanse ouders, maar verder heeft ze geen enkele relatie met het land.