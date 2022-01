Anne Frank Fonds kraakt onderzoeksproject naar verraad

Het onderzoek naar het verraad van Anne Frank deugt van geen kanten, zegt de directeur van het in Zwitserland gevestigde Anne Frank Fonds. ,,Op bijna elke pagina staan ​​feitelijke onjuistheden.” Onderzoekers stellen in een afgelopen week verschenen boek dat ze waarschijnlijk is verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh.

,,We hadden gehoopt op serieus en op feiten gebaseerd onderzoek”, zegt een teleurgestelde fondsvoorzitter John D. Goldsmith in de Zwitserse krant Blick. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs geleverd in het ‘commerciële’ onderzoek. Eerder hadden historici al twijfels geuit over de onderzoeksmethoden en -resultaten. Goldsmith vindt het storend dat internationaal blijft hangen dat ‘een Jood door een Jood is verraden’. De conclusie grenst volgens hem aan een complottheorie.

Een internationaal team heeft ruim vijf jaar onderzoek gedaan naar de vraag wie de nazi’s in 1944 heeft verteld dat Anne Frank met anderen was ondergedoken in het Achterhuis in Amsterdam, waar ze haar beroemde dagboek schreef. De notaris zou schuldig zijn aan het verraad, hij zou daarmee zijn familie hebben willen redden van deportatie.

Anoniem briefje

Een anoniem briefje met zijn naam erop, aangetroffen in een politieonderzoek uit de jaren zestig, is daar volgens een coldcaseteam het bewijs van. Dit staat in het boek Het verraad van Anne Frank van de Canadese schrijver Rosemary Sullivan. De naam van de notaris is niet nieuw. De man stond al op een lijst van mogelijke verraders.

Het Anne Frank Fonds beheert de rechten van haar dagboek en gebruikt de inkomsten onder meer voor onderwijsprojecten. De directeur van de Anne Frank Stichting in Nederland noemde het onderzoek ‘heel goed en zorgvuldig’ maar volgens hem ontbreken belangrijke elementen en is nader onderzoek nodig.