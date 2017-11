Anne Frank Stichting nieuwe eigenaar woning Anne Frank

De voormalige woning van Anne Frank, aan het Merwedeplein in Amsterdam, is vanaf nu eigendom van de Anne Frank Stichting. Het huis was lange tijd in handen van woningcorporatie Ymere. Ymere gaf vorig jaar al aan het huis van de hand te willen doen vanwege de kosten voor het beheer en onderhoud.