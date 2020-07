Anti-lockdowndemonstranten laten hun protesten niet meer verbieden

In Utrecht (200 demonstranten) en Wageningen (ook 200) moest uiteindelijk de ME eraan te pas komen, er werden tientallen mensen gearresteerd. Maar dat houdt de organisatoren die zich online manifesteren met namen als Dordrecht in Verzet, Nederland in Opstand en Integer Nederland, niet tegen. ,,We komen met nog veel meer dingen, al kan ik er nog niet veel over zeggen”, stelt Stefan van Drunen van Dordrecht in Verzet.

De burgemeester van Dordrecht verbood zijn demonstratie uit vrees voor wanordelijkheden. ,,Maar op vermoedens kun je een demonstratie toch niet zomaar verbieden?”, foetert Van Drunen. Het was de eerste keer in zijn leven dat de Dordtenaar een protestactie organiseerde, zegt hij. ,,De regering wil via die noodwet onze vrijheid beperken. Het onderwerp triggerde me. Dat machtsspel moet stoppen.”

Extra zuur

Wat het verbod van de gemeente Dordrecht extra zuur maakt, stelt Van Drunen: dat juist een demonstratie voor vrijheid verboden wordt. ,,Dan wordt je dus nog verder beperkt in je vrijheid. Het maakt mensen extra boos.” Onder meer daarom riep hij zondagochtend alsnog mensen op te komen. Er kwamen uiteindelijk twintig mensen opdagen.

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid aan de universiteit van Nijmegen, vindt dat corona nu geen argument meer is voor een verbod. ,,Want het recht van demonstratie is heel belangrijk.” Dus, stelt hij, heeft de overheid nu een zware morele verantwoordelijkheid om de verboden goed uit te leggen. ,,Hoe groot is de dreiging op ongeregeldheden dan precies en waar is die aanname op gebaseerd? Ik twijfel er niet aan dat de overheid hier eerlijk inzit, maar ze moet het wel uitleggen.”

De voorman van Integer Nederland, die anoniem wil blijven, vindt de argumentatie van de overheid slecht. Hij was betrokken bij de demonstratie in Utrecht. Die werd aangevraagd uit naam van Nederland in Opstand en verboden omdat er relschoppers zouden komen. Achter de schermen had hij contact met die ‘gevreesde relschoppers’. ,,Ik heb gezegd: doe wat anders, blijf bij ons weg. Vervolgens gingen die mannen naar Wageningen. Maar zegt de politie tegen ons: jullie hebben contact met de oudere garde, de dreiging komt van de jongeren.”

Stenen

Al kan Integer Nederland niet ontkennen dat er in Utrecht daadwerkelijk enkele relschoppers waren. ,,We zagen wat jongens met zakken met daarin stenen. Ze wilden de ME bekogelen. Wij zeiden: doe het niet, want dan kunnen wij ons punt niet maken. Uiteindelijk hebben ze alleen wat vuurwerk afgestoken.” Integer Nederland is niet van plan om zich het demonstreren te laten verbieden. Ze willen af van de 1,5 meter maatregelen en ‘willen hun vrijheid terug’.

Volgens Hedwig te Molder, hoogleraar Taal en Communicatie aan de VU Amsterdam en gespecialiseerd in wetenschapscommunicatie, gaat er achter die drang naar vrijheid veel meer schuil. Al zo’n tien jaar is er een groeiende groep Nederlanders die overheid en wetenschap steeds minder betrouwbaar vinden. ,,Ze willen serieus genomen worden, in discussie gaan over de maatregelen die het kabinet neemt. Want deze discussie gaat niet puur om feiten, het gaat hier ook om waarden.”

Mondkapjes

Om haar punt te verduidelijken, neemt ze de mondkapjes als voorbeeld. ,,Er kwam geen algemene mondkapjesplicht. Maar dat verbod had er op basis van de onzekerheid in wetenschappelijke kennis ook net zo goed wél kunnen zijn. Cijfers zijn niet de enige grond waarop je deze beslissing kunt maken. Leg beter uit welke afwegingen je hebt gemaakt en waarom je vindt dat de plicht toch niet nodig is”, verklaart Te Molder.

In Amsterdam was gistermiddag ook een demonstratie, de Vrijheidsmars. Die was niet verboden. Er kwamen ongeveer 500 mensen, er werd niemand gearresteerd.