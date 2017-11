Anti-Pietbetogers ook niet welkom in Weesp

'Prins Bernhard heeft geen 102, maar 349 panden in Amsterdam'

16:56 Prins Bernhard van Oranje heeft veel meer panden in Amsterdam dan eerder naar buiten is gekomen. Onlangs werd bekend dat de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven 102 panden in zijn bezit heeft. Volgens Het Parool blijkt uit onderzoek echter dat hij via allerlei bv's 590 panden heeft, waarvan 349 in Amsterdam.