ANWB: Drukte op de weg door zware neerslag, ruim 900 kilometer file

Ondanks nachtelijk overleggen met tot wel zes ministers klapt landbouwak­koord: wat betekent dit?

Het is mislukt. Na maanden van onderhandelingen zijn het kabinet en de boerenorganisaties er niet in geslaagd een landbouwakkoord te sluiten. Ondanks het soms nachtelijke overleg, de vele doorrekeningen en bijeenkomsten in prachtig gelegen landhuizen gooide LTO dinsdagavond in Den Haag de handdoek in de ring. Wat betekent dit voor boeren, burgers en bestuurders?