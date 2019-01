ANWB: stel terugreis uit Oostenrijk en Duitsland uit tot maandag

Het barre winterweer in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zorgt al de hele dag voor files en veel ongelukken. Snelwegen zijn spekglad en in sommige gevallen volledig afgesloten. Niet alle rijstroken kunnen snel sneeuwvrij worden gemaakt. Dat zorgt voor kilometerslange files en urenlange vertragingen. Vluchten van en naar Innsbruck zijn geannuleerd. Volgens de Oostenrijkse weersite wetter.at kan er dit weekeinde wel 2 meter sneeuw vallen.

De extreme sneeuwval, Weerplaza spreekt van een 'sneeuwbom’, komt op een wisseldag. Honderdduizenden sneeuwsporters gaan naar huis - de kerstvakantie is immers voorbij - anderen komen juist aan voor een weekje sneeuwpret. Wie naar huis rijdt moet rekening houden met ettelijke uren vertraging.

Quote De weg bij ons is één grote ijsbaan, zonder sneeuwket­tin­gen kom je niet meer boven Wibke van der Linde, Landhaus Kitzblick

,,De weg bij ons is één grote ijsbaan, zonder sneeuwkettingen kom je niet meer boven’’, zegt Wibke van der Linde van Landhaus Kitzblick in het Oostenrijkse Kaprun. ,,En het begint nu pas echt hard te sneeuwen.’’ Haar veelal Nederlandse gasten zijn vanochtend vroeg vertrokken. ,,Allemaal met sneeuwkettingen. Dat heb ik nog gevraagd. We hadden extra broodjes gekocht voor onderweg en een aantal heeft die ook gesmeerd voor het geval dat. Anderen denken dat het wel mee zal vallen en gaan onderweg eten. Eén stel heeft nog bijgeboekt en vertrekt pas na de sneeuwval.’’



Verkeer staat vast

Op de Oostenrijkse A10 van Bischofshofen naar Salzburg en verderop in Duitsland naar München staat het verkeer vast. De ANWB spreekt van ‘diepwinterse rijomstandigheden’ op de A10 tussen Villach en Salzburg. De B99 en de Fernpas in Oostenrijk zijn beide volledig afgesloten in verband met lawinegevaar en gladheid.



In het westen van Oostenrijk is het aanschuiven naar Bludenz en op de Fernpass-route, en wie die horde heeft genomen komt in Duitsland op de A7 terecht in tientallen kilometers langzaam rijdend verkeer. In het oosten van Oostenrijk staat file op de A8 van Wels naar Passau.

Quote Het gaat niet hard, we hebben 5 uur over 190 kilometer gedaan Diederik Wagenmaker

Wie nog naar huis wil: de reis uitstellen tot maandag is volgens de ANWB de beste optie.

,,We rijden nog’’, zegt Diederik Wagenmaker uit Nijmegen die vanochtend om 8:30 uur met zijn gezin uit Oostenrijk is vertrokken. ,,We zijn met twee gezinnen en rijden met twee auto's achter elkaar huiswaarts. Het gaat niet hard, we hebben vijf uur over 190 kilometer gedaan. We zijn voor München van de snelweg gegaan omdat er een vrachtwagen was geschaard. En dan sta je dus met alle Nederlanders die hun navigatie volgen op de weg binnendoor in de file.’’ Wagenmaker heeft voldoende water en eten meegenomen voor het geval ze zich onverhoopt vastrijden.

In de regio's Tirol, Oberosterreich, Salzburg en Steiermark geldt code rood vanwege de hevige wind en enorme hoeveelheid sneeuw. Het verkeer rond populaire wintersportplaatsen als Zell am See staat muurvast.

Terugkerende Nederlanders zien pas in de omgeving van Frankfurt de sneeuw overgaan in regen. Morgenavond is de sneeuwval naar verwachting voorbij.

Geannuleerd

Ook het luchtverkeer heeft last van de winter. Veel vluchten vanuit het Oostenrijkse Innsbruck, onder meer naar Eindhoven en Rotterdam, zijn geannuleerd. Binnenkomend luchtverkeer moest uitwijken naar andere luchthavens.

