Apeldoorn geteisterd door overvaller

Gistermiddag werd Apeldoorn opnieuw opgeschrikt door een overval. Dit keer was drogisterij Trekpleister aan het Mercatorplein het slachtoffer. Het was de vijfde overval in anderhalve week. De afgelopen twee maanden werden er al negen overvallen gepleegd in Apeldoorn.



De politie kon nog niet aangeven of er een verband is tussen de overval op de Trekpleister en de eerdere zaken. Het signalement van de overvaller op het Mercatorplein komt wel overeen met dat van de man die wordt gelinkt aan verschillende andere overvallen.



De politie heeft inmiddels een aantal beelden uit een bewakingsvideo verspreid. Daarop is een man duidelijk herkenbaar zichtbaar. Hij draagt een donker trainingspak met daaronder een grijze trui met een capuchon. De politie spreekt over een licht getinte man van ongeveer 1.80 meter lang. De overvaller bedreigde in het Kruidvat-filiaal de caissière met een wapen en deed vervolgens een greep in de kassa. De man ging vervolgens op de fiets vandoor. Hij wordt in ieder geval ook gelinkt aan overvallen op de Big Bazar aan de Mariastraat en de Kruidvat aan de Hofstraat (beiden op 13 juni).